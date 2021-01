ANSA-IL-PUNTO/COVID: Basilicata, dad superiori fino al 31/1

(ANSA) - POTENZA, 09 GEN - Sabato 31 ottobre 2020: è la data dell'ultimo giorno in cui una parte degli studenti delle scuole superiori (da otto giorni era già stata attivata la dad al 50%) è stata tra i banchi. Oggi, sabato 9 gennaio 2021, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra), ha deciso il rinvio del ritorno in aula, che era previsto per l'11 gennaio. Con una nuova ordinanza sull'emergenza coronavirus, il governatore ha infatti disposto la didattica a distanza al 100% fino al 31 gennaio per tutte le scuole superiori della regione.

