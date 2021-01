Nucleare: in Basilicata un 'no' unanime a ipotesi sito

(ANSA) - POTENZA, 07 GEN - "C'è l'unanimità a negare ogni possibilità di realizzazione di un deposito di scorie nucleari in Basilicata: con i sindaci dei comuni coinvolti, l'Anci e le Province, oggi diamo un coro unanime di 'no', perché il nostro territorio paga già il suo prezzo nel settore energetico, con le estrazioni petrolifere e con l'impianto Itrec della Sogin di Rotondella (Matera)". Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente, Gianni Rosa, a margine di una riunione sull'ipotesi di realizzare in Basilicata un deposito di scorie radioattive. (ANSA).