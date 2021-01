Lnd: anche Basilicata designa Sibilia a presidenza

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Dopo i club di Serie D e quelli della Serie C femminile, anche la Basilicata designa Cosimo Sibilia quale candidato alla presidenza della LND. Si tratta del primo Comitato Regionale, impegnato come tutti nel percorso elettorale che si concluderà lunedì 11 gennaio, chiamato ad esprimersi sul rinnovo delle proprie cariche e sulle indicazioni per la governance nazionale. Il calcio lucano, riunito presso l'hotel Santa Loja di Tito Scalo, oltre che in Sibilia, ha confermato all'unanimità la sua fiducia a Piero Rinaldi e alla sua squadra.

Le altre designazioni da parte delle società della Basilicata hanno visto indicare Santino Lo Presti quale candidato a vice presidente per l'Area Sud, Stella Frascà e Daniele Ortolano quali consiglieri federali nazionali e Maria Rita Acciardi per la carica di Consigliere Federale d'area. Per il collegio dei revisori dei conti LND sono stati designati Felicio De Luca, Andrea Pedetta e Gabriele Pecile. (ANSA).