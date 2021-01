Covid: in Basilicata 222 tamponi positivi e nessun morto

(ANSA) - POTENZA, 06 GEN - Sono 222 i tamponi risultati positivi, sui 1.646 esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che solo 209 dei positivi appartengono a persone residenti in regione.

Nelle ultime 24 ore non vi sono stati nuovi decessi (che restano quindi, in totale, 261) mentre 35 persone sono guarite, portando il totale a 4.662. Nei due ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 96 persone, quattro delle quali sono in terapia intensiva. I lucani positivi sono 6.141, dei quali 6.045 sono in isolamento domiciliare. (ANSA).