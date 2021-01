Covid: in Basilicata 60 nuovi positivi e un altro morto

(ANSA) - POTENZA, 05 GEN - Sono 60 i tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore in Basilicata, sui 928 esaminati: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che sono 51 i positivi residenti in regione.

Altri dati significativi riguardano il numero dei nuovi decessi (uno) e dei guariti (35): sono quindi 4.627 le persone che hanno superato il coronavirus e 261 quelle che sono morte, in Basilicata. I lucani attualmente positivi sono 5.967, dei quali 5.870 sono in isolamento domiciliare. Nei due ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 97 persone: quattro sono in terapia intensiva. (ANSA).