Covid: in Basilicata 131 positivi e altri sei morti

(ANSA) - POTENZA, 04 GEN - Centotrentuno dei 1.291 tamponi esaminati in Basilicata nel passato fine settimana sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che, nei due giorni considerati, altre sei persone sono morte a causa del covid-19.

Dei tamponi positivi, 113 appartengono a persone residenti in regione, dove i morti sono arrivati a quota 260 e i guariti, con i 108 del fine settimana, a 4.593. I lucani attualmente positivi sono 5.951, dei quali 5.853 sono in isolamento domiciliare.

Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 98 persone affette dal coronavirus: quattro sono in terapia intensiva.

