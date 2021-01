ANSA-IL-PUNTO/COVID:in Basilicata campagna vaccini nel vivo

(ANSA) - POTENZA, 02 GEN - Dopo le prime 105 dosi somministrate domenica scorsa, 27 dicembre, nel "Vax Day" all'ospedale San Carlo di Potenza, in Basilicata è entrata oggi nel vivo la campagna di vaccinazione contro il covid-19. Stamani è cominciata la somministrazione a medici e personale sanitario delle 4.875 dosi consegnate alle Aziende sanitarie lucane nelle ultime ore del 2020. Nel frattempo non sono rassicuranti gli ultimi dati forniti dalla task force regionale, che, collegati al più recente dato sull'Rt (1.09), non lasciano certezze sul ritorno della Basilicata in zona gialla dal prossimo 7 gennaio.

