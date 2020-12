Covid: in Basilicata 155 nuovi positivi, un solo morto

(ANSA) - POTENZA, 31 DIC - Sono 155 i tamponi positivi fra i 1.354 esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che si è registrata una sola nuova vittima del coronavirus.

Dei 155 nuovi positivi, 145 sono residenti in Basilicata: i lucani positivi sono, in totale, 5.861, dei quali 5.768 sono in isolamento domiciliare. In una giornata sono guarite 90 persone (il totale è ora pari a 4.390), mentre il numero complessivo delle vittime è di 249. Nei due ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 93 persone, cinque delle quali sono curate nelle terapie intensive. (ANSA).