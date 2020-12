ANSA-IL-PUNTO/COVID: Basilicata pronta per 4.875 vaccini

(ANSA) - POTENZA, 30 DIC - In Basilicata è ormai tutto pronto per la somministrazione delle 4.875 dosi di vaccino anti-covid arrivate oggi, a tre giorni di distanza dalle prime 105 che hanno caratterizzato il "Vax Day" di domenica scorsa: si comincerà durante la mattina di sabato prossimo, 2 gennaio. La buona notizia è arrivata poche ore dopo la diffusione del bollettino di aggiornamento con il quale la task force ha comunicato sette decessi (sei sono le vittime lucane, per un totale aggiornato a 248) e 125 casi positivi (109 lucani) su 1.326 tamponi analizzati ieri. (ANSA).