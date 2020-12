ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Basilicata tende Qatar per vaccini

(ANSA) - POTENZA, 29 DIC - In attesa dell'arrivo di una nuova partita di dosi, la Basilicata - che nelle ultime 24 ore ha registrato un decesso (in totale le vittime lucane della pandemia sono 242) e 70 casi positivi su 704 tamponi processati - si organizza per l'avvio ufficiale della campagna di vaccinazione anti-covid 19. Dopo i primi 105 somministrati domenica scorsa, 27 dicembre, nel Vax day nella sala prelievi dell'ospedale San Carlo, tra domani e il 31 dicembre, arriveranno altri vaccini della Pfizer.

Stamani il presidente della Regione, Vito Bardi, nella consueta conferenza stampa di fine anno, ha annunciato che le strutture donate dal Qatar e installate nei pressi degli ospedali di Potenza e di Matera saranno utilizzate in parte per portare avanti la campagna di vaccinazione. (ANSA).