ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Basilicata 12 morti in 4 giorni

(ANSA) - POTENZA, 28 DIC - Nei quattro giorni a cavallo del Natale, dal 24 al 27 dicembre, in Basilicata, a causa del coronavirus sono morte 12 persone, undici delle quali residenti in regione. E' questo uno dei dati più significativi del bollettino riepilogativo diffuso dalla task force regionale il giorno dopo le prime 105 vaccinazioni somministrate ai sanitari dell'ospedale San Carlo di Potenza. E nelle prossime ore, anche in Basilicata, sono in arrivo altre dosi per cominciare ad ampliare la campagna di vaccinazione. (ANSA).