Covid: a Matera test rapidi per 500 studenti fuorisede

(ANSA) - MATERA, 23 DIC - Sono circa 500 gli studenti universitari fuorisede che a Matera, nel pomeriggio, si stanno sottoponendo - su base volontaria - a test rapido antigenico per verificare la eventuale positività al covid 19. L'iniziativa dell'Asm (Azienda sanitaria di Matera) rientra nella seconda fase della campagna di screening sulla popolazione studentesca e si svolge in collaborazione con il Comune di Matera e la Regione Basilicata. I test proseguiranno domani in base alle prenotazioni on line e per una stima potenziale di 1.500-2.000 tamponi. (ANSA).