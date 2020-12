ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Basilicata 100 persone ricoverate

(ANSA) - POTENZA, 23 DIC - Cento persone ricoverate con il covid negli ospedali di Potenza e Matera, nove delle quali in terapia intensiva: è questo uno dei dati più significativi dell'aggiornamento fornito dalla task force regionale. Ma se la sensazione resta quella che in Basilicata la seconda ondata della pandemia sia in una fase di netto rallentamento, è la Fondazione Gimbe, con il monitoraggio riferito alla settimana 16-22 dicembre, a far risuonare un nuovo campanello d'allarme, inserendo la regione tra le sei (insieme a Calabria, Lombardia, Marche, Sardegna e Val d'Aosta) in cui si assiste ad un'inversione di tendenza nell'aumento dei casi. (ANSA).