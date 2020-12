In auto ha cocaina e hascisc, arrestato a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 22 DIC - Trovato in possesso di 41,5 grammi di cocaina e di 7,5 grammi di hascisc, a Potenza, un uomo di 41 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri durante controlli effettuati nei pressi del quartiere di Bucaletto.

La droga era nascosta all'interno del portaoggetti dell'automobile guidata dall'uomo, che addosso aveva 3.335 euro in contanti, provento - secondo gli investigatori - dell'attività di spaccio. (ANSA).