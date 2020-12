Covid: Bardi, i lucani sapranno risollevarsi anche stavolta

(ANSA) - POTENZA, 22 DIC - "Nonostante le difficoltà ed il momento sicuramente difficile che la nostra comunità sta attraversando, dobbiamo guardare al bicchiere mezzo pieno.

Il mio non è e non vuole essere un ottimismo di facciata ma piuttosto la consapevolezza della capacità profonda dei lucani di risollevarsi anche quando hanno subito grandi sciagure". E' questo uno dei passaggi del videomessaggio per gli auguri di Natale inviato ai lucani dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (centrodestra). (ANSA).