Povertà: dossier Caritas lucana, impatto covid devastante

(ANSA) - MATERA, 21 DIC - L'impatto dell'epidemia di coronavirus "sui singoli territori della Basilicata" è stato "devastante": è la conclusione alla quale è giunto il "Dossier sulla vulnerabilità alla povertà in Basilicata", preparato dalla Caritas di Basilicata nell'ambito del progetto "Zetema: ricerca e sperimentazione per la crescita della comunità".

Il progetto è il frutto di un lavoro basato su un test "somministrato in tutte e sei le diocesi su un numero campione di 100 persone per diocesi" allo scopo di accertare "la propensione a diventare poveri in futuro" e quindi "determinare quella fascia di popolazione che rischia maggiormente in casi di eventi avversi". (ANSA).