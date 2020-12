La Coldiretti dona 50 maxi-pacchi a famiglie bisognose

(ANSA) - POTENZA, 21 DIC - Un "aiuto concreto": in vista delle festività, la Coldiretti Basilicata ha deciso di donare 50 pacchi regalo per il pranzo di tutte le festività ad altrettante famiglie bisognose di Matera, che sono state "già individuate".

Si tratta - è spiegato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della Coldiretti lucana - di "mega confezioni del peso di circa 30 chilogrammi ciascuna, contenenti prodotti agroalimentari donati da alcune aziende alla confederazione agricola". La presentazione dell'iniziativa è in programma mercoledì prossimo, 23 dicembre, alle ore 10:30, nella Città dei Sassi, al mercato coperto di Campagna Amica. (ANSA).