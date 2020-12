ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Basilicata contagi in costante calo

(ANSA) - POTENZA, 21 DIC - In Basilicata sono in costante calo i contagi da coronavirus e, dopo alcune settimane, il numero delle persone ricoverate è sceso sotto quota cento. Sono questi due dei dati più significativi che emergono dal bollettino diffuso oggi dalla task force regionale che, come di consueto, il lunedì si riferisce ai dati del fine settimana.

In particolare, 111 dei 1.649 tamponi analizzati in Basilicata negli ultimi due giorni sono risultati positivi, con un rapporto positivi/tamponi sotto il 7 per cento. Dei 111 tamponi positivi solo 96 riguardano persone residenti in regione. Nel fine settimana sono guarite 105 persone, portando a 3.742 il totale di quelle che hanno superato il coronavirus, mentre il totale delle vittime è salito a 220. (ANSA).