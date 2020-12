I presidi potentini preoccupati per gli ingressi scaglionati

(ANSA) - POTENZA, 19 DIC - Dieci dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado di Potenza "appresa dalla stampa la decisione del Prefetto di scaglionare gli ingressi dal 7 gennaio prossimo", in una nota congiunta, hanno espresso "profonda preoccupazione. Garantire a studenti e studentesse di rientrare a scuola - hanno sottolineato - è una priorità assoluta, ma deve coincidere con la possibilità di assicurare loro l'effettiva fruizione del tempo scuola in maniera funzionale alle loro particolari necessità".

Nel documento, sottoscritto anche da otto presidi di scuole superiori di Matera, è evidenziato che "ciò che affligge i dirigenti non è certo il timore di dovere, per l'ennesima volta, rimodulare l'organizzazione interna, ma la consapevolezza che esistono difficoltà oggettive. Le principali difficoltà oggettive nascono, come noto, da una peculiare e problematica conformazione orografica del territorio regionale". (ANSA).