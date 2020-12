ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Basilicata i presidi "preoccupati"

(ANSA) - POTENZA, 19 DIC - Una "profonda preoccupazione": è quella che i presidi delle scuole superiori di secondo grado di Potenza e di Matera hanno espresso in una nota cha fa riferimento agli orari scaglionati per gli ingressi nei loro istituti dal prossimo 7 gennaio, quando è previsto il ritorno alla didattica in presenza al 75%. Il documento è stato diffuso stamani, poco prima che il consueto bollettino della task force regionale confermasse che, in questa fase della seconda ondata di coronavirus, i contagi continuano a essere in calo, con l'Rt a 0,61 e la Basilicata classificata come regione a rischio basso. (ANSA).