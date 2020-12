Spaccia eroina, un giovane arrestato a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 18 DIC - Sorpreso a spacciare eroina nei pressi della stazione ferroviaria "Potenza Superiore", un giovane di 21 anni, di origini nigeriane, domiciliato a Rionero in Vulture (Potenza), è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri.

I militari dell'Arma hanno scoperto che il giovane aveva appena ceduto un involucro con un grammo di eroina a un uomo di 48 anni, che è stato poi segnalato come tossicodipendente alla Prefettura. (ANSA).