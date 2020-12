Covid: in arrivo 80 infermieri all'Asm Matera

(ANSA) - POTENZA, 18 DIC - "Una ottantina di infermieri avranno la possibilità di lavorare nell'Azienda sanitaria di Matera (Asm): 52 saranno impiegati tra poche settimane e altri 30, in linea con il Piano assunzioni 2021/2023 in fase di approvazione da parte della Regione, verranno assunti nei prossimi mesi". Lo ha reso noto l'assessore regionale della Basilicata alla Salute, Rocco Leone, riferendosi "alla procedura di mobilità per il reclutamento di infermieri avviata dall'Asm".

