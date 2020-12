ANSA-IL-PUNTO/COVID: Basilicata si conferma a rischio basso

(ANSA) - POTENZA, 18 DIC - Tornata nella zona gialla lo scorso 13 dicembre, la Basilicata (con l'Rt 'puntuale' a 0,61) si conferma una regione a rischio basso. E' questo uno dei dati più significativi forniti dall'aggiornamento settimanale sull'emergenza coronavirus fatto dal Ministero della Salute e dall'Istituto superiore di Sanità.

E oggi in regione è stato registrato un netto calo dei contagi, mentre a margine di una riunione con i Presidenti delle Regioni meridionali, il governatore lucano, Vito Bardi (centrodestra), è tornato a incalzare il Governo sulla gestione delle risorse del Recovery Fund- "Come governatori delle Regioni del Mezzogiorno - ha sottolineato - abbiamo chiesto al presidente del Consiglio dei Ministri di conoscere con esattezza i criteri di ripartizione dei fondi che l'Europa ha destinato al Mezzogiorno e gli abbiamo ricordato quanto già annunciato in sede di Conferenza Stato-Regioni e cioè che il Mezzogiorno non deve essere assolutamente penalizzato". (ANSA).