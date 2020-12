Orari differenziati per il rientro nelle scuole superiori

(ANSA) - POTENZA, 17 DIC - In vista della ripresa della didattica in presenza, in provincia di Potenza, dal prossimo 7 gennaio, nelle scuole secondarie di secondo grado l'ingresso degli studenti potrebbe essere suddiviso in due orari (le ore 8 per le scuole secondarie superiori del triennio e le 10 per quelle del biennio), "per esigenze di sicurezza degli utenti e anche per evitare gli assembramenti all'ingresso delle scuole".

E' quanto stabilito nel corso della riunione del tavolo di coordinamento, per la definizione dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, che si è svolta oggi nella sede della Prefettura, nel capoluogo lucano. Il Prefetto di Potenza, Annunziato Vardé ha "ribadito l'importanza di definire orari differenziati di ingresso e di uscita degli studenti al fine di assicurare la massima sicurezza degli utenti dei trasporti, rispettando le disposizioni relative alla capienza dei mezzi ed evitando gli eventuali assembramenti".

