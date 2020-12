Covid: in Basilicata lieve rialzo dei contagi

(ANSA) - POTENZA, 17 DIC - Dopo alcuni giorni segnati da notizie incoraggianti, oggi in Basilicata (tornata zona gialla dallo scorso 13 dicembre) si registra un lieve rialzo dei contagi da coronavirus: sui 1.384 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore 172 sono risultati positivi. Di questi 168 riguardano persone residenti in regione. Inoltre, dopo lo "zero" di ieri, oggi la task force regionale ha segnalato altri quattro decessi. (ANSA).