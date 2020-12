ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Basilicata 5 punti per i vaccini

(ANSA) - POTENZA, 17 DIC - In Basilicata saranno cinque i punti in cui verranno somministrate le prime dosi di vaccino della Pfizer: il dato è contenuto in una delle tabelle che il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, ha presentato nel corso della riunione con le Regioni per l'approvazione del piano vaccini. Nella prima fase alla Basilicata saranno distribuite 19.455 dosi.

Oggi, intanto, in regione (tornata zona gialla dallo scorso 13 dicembre) è stato registrato un lieve aumento dei casi, in controtendenza rispetto agli ultimi giorni: sui 1.384 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore 172 sono risultati positivi. Di questi 168 riguardano persone residenti in Basilicata. Inoltre, dopo lo "zero" di ieri, oggi la task force regionale ha segnalato altri quattro decessi: il totale delle vittime lucane è quindi salito a 213. (ANSA).