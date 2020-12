Disabili: cure a distanza per minori e famiglie a Tricarico

Venticinque minori affetti da disabilità della sfera cognitiva e neuromotoria, che fruiscono a Tricarico (Matera) dei servizi del polo riabilitativo della ''Fondazione don Carlo Gnocchi", e le loro famiglie, potranno integrare il progetto riabilitativo individuale, che già comprende servizi di logopedia e psicomotricità, con interventi "a distanza" di Parent training e Parent coaching.

E' quanto prevede il progetto ''Oltre i margini in Basilicata'', della durata di un anno, presentato oggi, finanziato dal Fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo. I bambini, valutati in base alla diagnosi clinica e al loro livello comunicativo e relazionale, saranno dotati di un tablet per favorire la comunicazione con gli operatori. I genitori, invece, riceveranno un supporto di carattere psicologico per gestire al meglio la disabilità del figlio, anche relativamente al contesto scolastico, e per offrire loro una migliore capacità di relazione e risoluzione delle difficoltà. (ANSA).