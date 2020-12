ANSA-IL-PUNTO/ COVID: In Basilicata un giorno senza morti

(ANSA) - POTENZA, 16 DIC - Per il secondo giorno consecutivo dall'inizio della "seconda ondata", la Basilicata ha ricevuto notizie incoraggianti sul fronte coronavirus: in particolare, l'assenza di nuove vittime nel bollettino quotidiano della task force regionale lascia ben sperare una comunità che, nei giorni scorsi, aveva registrato anche un numero di morti "a due cifre", per usare il linguaggio sportivo.

L'altra buona notizia è rappresentata dal numero delle persone guarite dal covid 19, che nelle ultime 24 ore sono state 216, portando il totale a 3.328 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Infine, anche il fatto che la cifra dei "lucani attualmente positivi" siano rimasti sotto la soglia delle seimila unità (5.854) ha costituito un ulteriore elemento di speranza.

Gli altri numeri del bilancio quotidiano sono quelli del totale dei tamponi analizzati (1.405), delle persone in isolamento domiciliare (5.745) e degli infettati ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera (109). Nelle terapie intensive degli ospedali "San Carlo" e "Madonna delle Grazie" sono ricoverate undici persone (cinque a Potenza e sei a Matera.

In Basilicata, intanto, continua la "caccia" al virus: oggi, a Potenza, è cominciato uno screening in una delle due sedi dell'Università: sono controllati docenti, studenti e personale amministrativo. L'indagine proseguirà anche domani a sarà estsa anche alla sede di Matera. (ANSA).