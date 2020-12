Narcotraffico da Albania: decisiva collaboratrice giustizia

(ANSA) - POTENZA, 15 DIC - Le dichiarazioni di una collaboratrice di giustizia sono state decisive per fare luce sul narcotraffico tra l'Albania e il litorale jonico della provincia di Matera: la donna ha cominciato a parlare con gli investigatori circa tre anni fa dopo essere stata messa sotto protezione in seguito ai violenti maltrattamenti subiti da parte del convivente, un uomo albanese, che oggi è stato arrestato.

L'operazione "Metalba" - condotta dai Carabinieri del Ros e della Compania di Policoro (Matera) e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia - ha portato oggi a 18 arresti, sette in carcere e undici ai domiciliari. (ANSA).