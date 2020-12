Covid: in Basilicata continua discesa, meno di 100 positivi

(ANSA) - POTENZA, 15 DIC - Sono stati 64 i tamponi positivi sui 922 esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore, a conferma che la seconda ondata del virus ha ormai smesso di crescere: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che dei nuovi positivi 60 sono residenti in Basilicata dove, comunque, sono morte altre cinque persone.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono guarite dal covid 46 persone, portando il totale a 3.112 (i morti sono stati finora 209). I lucani "attualmente positivi" sono 5.975, dei quali 5.858 sono in isolamento domiciliare. (ANSA).