ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Basilicata ha smesso di crescere

(ANSA) - POTENZA, 15 DIC - In Basilicata la seconda ondata di coronavirus ha smesso di crescere: è questo il dato più importante che emerge dall'analisi degli ultimi numeri lucani della pandemia. Ieri, in regione, sono stati analizzati 922 tamponi: 64 sono stati risultati positivi, ma solo 60 riguardano persone residenti in Basilicata. E' evidente come il rapporto tra positivi e tamponi (poco sotto il 7%) sia ben distante dalle percentuali che nello scorse settimane avevano portato la Basilicata a essere zona arancione dall'11 novembre al 12 dicembre scorso. (ANSA).