Covid: a Potenza via Pretoria chiusa o a numero limitato

(ANSA) - POTENZA, 14 DIC - "A ridosso delle festività natalizie e di fine anno" in via Pretoria, la strada principale del centro storico di Potenza, si creano assembramenti, in particolare durante i fine settimana, per evitare i quali "occorre valutare l'opportunità di adottare provvedimenti di chiusura o di contingentamento delle presenze".

Lo ha detto il prefetto della città, Annunziato Vardè, durante una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il comitato ha valutato oggi le misure di controllo da prendere dopo il ritorno della Basilicata nella "zona gialla", alla luce di quanto stabilito dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio per contrastare l'epidemia di covid 19. E' stata disposta "una rimodulazione ed intensificazione dei servizi di controllo sul territorio provinciale" da parte delle forze dell'ordine, in collaborazione con i militari dell'esercito di "Strade sicure". Sarà mantenuto "il presidio di controllo strade verso la Campania, regione ancora in zona arancione". Vardè ha "richiamato il senso civico della popolazione e chiesto a tutti i cittadini di mantenere comportamenti responsabili così come già dimostrato durante il periodo di lockdown della scorsa primavera". (ANSA).