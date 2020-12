ANSA-IL-PUNTO/ COVID: In Basilicata positivi sotto seimila

(ANSA) - POTENZA, 14 DIC - Due numeri danno l'immagine della Basilicata nel secondo giorno dopo il ritorno al "giallo": quello del totale dei morti, che ha superato quota 200 - arrivando a 204 - e quello dei "lucani attualmente positivi", che sono scesi a 5.963, abbandonando la soglia dei seimila superata nei giorni scorsi.

Si tratta di due cifre che fortificano, in un certo senso, la speranza della Basilicata di superare la seconda ondata del virus che, però, solo negli ultimi due giorni ha portato alla morte di altre undici persone. Sono dati contenuti nel bollettino pubblicato dalla task force, che parla di 129 nuovi positivi su 1.547 tamponi esaminati nel fine settimana, anche se soltanto 114 appartengono a persone residenti in Basilicata. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera, poi, sono 126: solo 12 sono in terapia intensiva.

In realtà, più che dai dati sulla pandemia, l'inizio della settimana in "zona gialla" è stato caratterizzato in Basilicata dalla riflessione sul "dopo": dei controlli da attuare, da intensificare, nei prossimi giorni, si è occupato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunito a Potenza dal prefetto.

Ma gli elementi più importanti sono arrivati dal presidente della Regione e dai sindacati. Vito Bardi ha attaccato frontalmente il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla destinazione del Recovery Fund: il governatore ha parlato apertamente di "scippo di risorse" ai danni delle Regioni del Mezzogiorno, ricordando che se all'Italia è stata assegnata la quota maggiore del fondo lo si deve proprio alle Regioni meridionali.

Una posizione condivisa sostanzialmente da Cgil, Cisl e Uil: secondo i segretari regionali delle tre organizzazioni - Angelo Summa, Enrico Gambardella e Vincenzo Tortorelli - far arrivare al Sud solo il 34 per cento delle risorse è "sbagliato" e "cristallizzerebbe" il divario con l'area settentrionale dell'Italia. (ANSA).