Covid: 16 e 17 dicembre screening comunità accademica Unibas

(ANSA) - POTENZA, 12 DIC - L'Università degli Studi della Basilicata "avvia una campagna di screening per il Covid con i tamponi antigenici, in collaborazione con l'Asp (Azienda sanitaria di Potenza)". Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'Ateneo lucano, specificando che "i test si svolgeranno il 16 dicembre nel campus di Macchia Romana, a Potenza, e il 17 dicembre nel polo potentino del rione Francioso e a Matera".

I test rapidi, "su base volontaria, coinvolgono il personale tecnico amministrativo, i docenti, gli studenti, i collaboratori e il personale delle ditte esterne che a vario titolo frequentano l'Ateneo lucano. Si può richiedere la partecipazione alla campagna di screening compilando un modulo on line, seguendo le indicazioni presenti sul sito internet ufficiale dell'Università della Basilicata, entro le ore 14 del 14 dicembre" (ANSA).