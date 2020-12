Potenza: 'Piano attuativo' per alloggi a Bucaletto

(ANSA) - POTENZA, 11 DIC - La Giunta comunale di Potenza ha adottato la delibera per l'adozione del "Piano attuativo" per la costruzione di cinque fabbricati nel rione Bucaletto del capoluogo lucano, per 70 alloggi e dieci locali: lo ha reso noto, in un comunicato, il vicesindaco Antonio Vigilante.

"Ogni attività è stata svolta secondo le tempistiche previste - ha detto Vigilante - e la grande armonia e coordinamento tra Ater, Regione Basilicata e Comune di Potenza è stato l'elemento che sta portando grande giovamento alla trasformazione di Bucaletto". (ANSA).