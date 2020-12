Covid: in Basilicata 124 positivi su 914 tamponi

(ANSA) - POTENZA, 11 DIC - In Basilicata, sui 914 tamponi processati ieri ne sono risultati positivi 124, ma solo 104 riguardano residenti in regione. La task force regionale ha inoltre segnalato sei decessi: il totale delle vittime lucane è quindi salito a 192. Con 138 guarigioni (2.795 in totale), il numero degli attualmente positivi scende da 6.090 a 6.050.

