ANSA-IL-PUNTO/COVID: dal 13/12 la Basilicata in zona gialla

(ANSA) - POTENZA, 11 DIC - La Basilicata tornerà in zona gialla da domenica prossima, 13 dicembre. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Giunta regionale lucana, facendo riferimento a un colloquio telefonico tra il governatore Vito Bardi (centrodestra), e il Ministro della Salute, Roberto Speranza. La decisione - che sarà ufficializzata nelle prossime ore con un'ordinanza di Speranza - è stata presa "sulla base dei dati epidemiologici riscontrati negli ultimi giorni".

In particolare, dal report dell'Istituto superiore della Sanità è emerso un netto calo dell'Rt: in una settimana è sceso da 0,82 a 0,65 e la Basilicata - zona arancione dallo scorso 11 novembre - è ora considerata una delle due sole regioni (l'altra è il Molise) a "rischio basso". (ANSA).