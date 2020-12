"Emulano cantante trap" e fanno scippo, arrestati a Matera

(ANSA) - MATERA, 10 DIC - Volevano "emulare il gesto di un cantante trap, autore di un video che - è specificato in un comunicato diffuso dalla Questura di Matera - circola su Youtube in cui mostra 'le regole' per compiere uno scippo". Nella Città dei Sassi, due minorenni, uno di 17 anni e l'altro di 16, che avevano rubato la borsa a una ragazza, sono stati arrestati dalla Polizia e posti ai domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Potenza.

Uno dei due è stato fermato da un giovane migrante, di 21 anni, originario del Mali, che era stato richiamato dalle grida della ragazza scippata. (ANSA).