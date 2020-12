Arpab: un piano di ispezioni al Centro Olio dell'Eni

(ANSA) - POTENZA, 10 DIC - L'Arpab (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata) ha avviato un piano di ispezioni documentali e materiali sull'attività estrattiva in Val d'Agri e su quella del Centro Oli dell'Eni (Cova), in relazione alle prescrizioni della Valutazione di impatto ambientale (Via) e dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia), su mandato della Regione Basilicata. Si tratta "della prima ispezione di questo tipo nella storia delle estrazioni di greggio su questo territorio", che riguarderà 80 prescrizioni complessive e circa 200 ambiti di verifica. E' quanto hanno annunciato stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, il direttore generale e il direttore tecnico-scientifico dell'Arpab, Antonio Tisci e Achille Palma. (ANSA).