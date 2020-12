ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Basilicata dati sono incoraggianti

(ANSA) - POTENZA, 09 DIC - Solo 35 nuovi positivi e solo cinque positivi da uno screening di massa per studenti e docenti delle scuole di Potenza e di Matera: due dati che - insieme al ritorno nelle aule per gli alunni delle scuole medie ed elementari (anche se non dappertutto) - danno coraggio alla Basilicata, ancora comunque impegnata nella lotta all'epidemia.

I 35 nuovi positivi sono un numero basso ma, va detto, a fronte di un numero altrettanto basso di tamponi analizzati: 367. Questo perché il personale sanitario è stato impegnato ieri proprio in attività di screening di massa, ha precisato la task force regionale.

Ad ogni modo, in un giorno sono guarite 95 persone, portando il totale di chi ha sconfitto il virus a 2.604, mentre sono 180 (due in più rispetto al precedenti conteggio) i morti a causa del covid-19. I lucani positivi sono 6.013 e 5.964 di loro sono in isolamento domiciliare. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera, infine, sono 139: solo 13, però, sono in terapia intensiva (sei a Potenza e sette a Matera).

Il ritorno alle lezioni "in presenza" per gli alunni delle scuole medie ed elementari lucane è un altro elemento incoraggiante: in alcuni comuni, però, gli istituti sono rimasti chiusi per decisione dei sindaci. Alcuni aspettano il risultato di test, altri hanno preferito non correre rischi, considerata la situazione dei contagi nelle loro comunità.

A Potenza e a Matera studenti e personale scolastico si sono sottoposti a uno screening di massa: nel capoluogo di regione sono stati eseguiti 5.400 test e solo una persona è risultata positiva; a Matera, quattro positività su 3.500 tamponi.

L'assessore alla salute della Regione Basilicata, Rocco Leone, ha annunciato che lo screening sarà eseguito anche nei comuni con oltre diecimila abitanti "e a breve arriverà nei comuni più piccoli". (ANSA).