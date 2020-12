Recovery: Basilicata, per turismo progetti per 700 milioni

(ANSA) - POTENZA, 08 DIC - Per il rilancio del turismo in Basilicata, con il ricorso ai fondi del Recovery plan, sono "già pronte schede progettuali per circa 700 milioni di euro": lo ha detto l'assessore alle attività produttive della Regione, Francesco Cupparo, durante un incontro con operatori di varie aree lucane e il direttore dell'Apt, Antonio Nicoletti.

Cupparo ha spiegato che esistono "idee molto chiare" e ha annunciato che "attraverso una quota di risorse derivanti dal contratto istituzionale di sviluppo sarà finanziaria il progetto di seggiovia sul Sirino". (ANSA).