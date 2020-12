ANSA-IL-PUNTO/COVID: didattica a distanza fino all'8/12

(ANSA) - POTENZA, 03 DIC - Nel giorno in cui la Basilicata (zona arancione dallo scorso 11 novembre) ha fatto registrare un netto calo di contagi da coronavirus, il presidente della Regione, Vito Bardi (centrodestra), ha deciso di estendere la didattica a distanza per le scuole elementari e medie fino al prossimo 8 dicembre: dal giorno dopo, quindi, a meno di ulteriori proroghe, gli alunni lucani più piccoli torneranno in aula.

In serata, il governatore lucano ha quindi prorogato la precedente ordinanza che, entrata in vigore lo scorso 17 novembre, scadeva oggi. Il Dipartimento lucano per le Politiche della persona ha "chiaramente" evidenziato "l'inversione di tendenza relativa all'incremento dei casi positivi a partire dai primi giorni di sospensione della didattica in presenza". In particolare, "proprio nelle fasce di età che vanno dai sei ai dieci anni e dagli undici ai 13 si è notato un decremento del 50% dei casi". (ANSA).