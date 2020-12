ANSA-IL-PUNTO/COVID: ora la Basilicata rivede il 'giallo'

(ANSA) - POTENZA, 01 DIC - La Basilicata torna a rivedere la "zona gialla": stamani è stato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in visita all'Irccs Crob (Centro di riferimento oncologico della Basilicata), ad aprire ufficialmente alla possibilità di uscire dalla "zona rossa", in cui i lucani sono entrati lo scorso 11 novembre. Un'ipotesi rafforzata dai dati delle ultime ore con i contagi in evidente calo e nessun decesso registrato. (ANSA).