ANSA-IL-PUNTO/COVID: Basilicata, superati i 5mila positivi

(ANSA) - POTENZA, 23 NOV - In una settimana circa 1.300 nuovi casi di coronavirus in più e così la piccola Basilicata (zona arancione dallo scorso 11 novembre) ha superato la quota dei cinquemila attualmente positivi. E' questo uno dei dati più significativi di una giornata che in tutta la regione è stata caratterizzata dalle iniziative e dal ricordo del terremoto del 23 novembre 1980. E' stata invece rinviata a domani, a causa dell'assenza del presidente della Giunta, Vito Bardi, la discussione sull'emergenza sanitaria che si sarebbe dovuta tenere stamani in Consiglio regionale. (ANSA).