ANSA-IL-PUNTO/COVID: l'Rt più alto, ma Basilicata arancione

(ANSA) - POTENZA, 20 NOV - Per settimane, durante la prima ondata della pandemia da coronavirus e durante un'estate praticamente "covide free", è stata all'ultimo posto tra le regioni italiane per l'Rt. E, invece, calcolato al 4 novembre, l'indice di contagiosità consegna ora la Basilicata un non invidiabile primato. L'Rt a 1,46 (rispetto all'1,18 della media nazionale) fa tuttavia segnare un miglioramento rispetto ai precedenti aggiornamenti e così la regione resta zona arancione e, almeno per ora, non diventa rossa così come si era paventato nei giorni scorsi. (ANSA).