ANSA-IL-PUNTO/COVID: la Basilicata ora teme la zona rossa

(ANSA) - POTENZA, 18 NOV - Con i contagi in continua crescita, le terapie intensive sotto pressione e le ambulanze in fila davanti al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Potenza, la Basilicata "arancione" dallo scorso 11 novembre ora teme di finire in "zona rossa" già dal prossimo fine settimana.

Un'altra difficile giornata lucana è stata caratterizzata dalla notizia di 14 decessi, registrati però in tre giorni, dal 15 al 17 novembre, e segnalati solo oggi nel consueto aggiornamento quotidiano diffuso dalla task force regionale. In totale le vittime lucane sono così salite a 99. Domani la quota "cento" dovrebbe essere ufficialmente raggiunta a causa di un decesso avvenuto stamani, ma ancora non conteggiato. (ANSA).