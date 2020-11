Emergenza cinghiali: Coldiretti, battaglia sempre più forte

(ANSA) - POTENZA, 14 NOV - "Siamo stati i primi come Coldiretti a sollecitare i nostri parlamentari e vogliamo che questa iniziativa si replichi in altre regioni, per far sì che la battaglia diventi ancora più forte ed importante per l'agricoltura e la salute dei nostri cittadini". Lo ha detto il presidente della Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, a margine di una videoconferenza che ha coinvolto, tra gli altri, i parlamentari lucani e gli assessori regionali Gianni Rosa (Ambiente) e Francesco Fanelli (Agricoltura). (ANSA).