Covid: calo di contagi in Basilicata, ma cinque decessi

(ANSA) - POTENZA, 14 NOV - Un calo significativo di contagi (da 364 a 271, con un numero simile di tamponi rispetto a 24 ore prima) ma cinque decessi in un giorno: un dato molto alto per una regione piccola come la Basilicata. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino di aggiornamento diffuso dalla task force regionale sul coronavirus. In totale le vittime lucane sono 78.

(ANSA).