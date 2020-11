Covid: a Matera circolo privato chiuso per cinque giorni

(ANSA) - MATERA, 14 NOV - In un circolo privato di Matera, la Polizia ha scoperto un "esiguo numero" di persone, in violazione delle norme anti-covid: è stata quindi disposta la chiusura per cinque giorni e la segnalazione alla Prefettura. Inoltre - secondo quanto reso noto dalla Questura della Città dei Sassi - il gestore del circolo è stato sanzionato con una multa. (ANSA).