Carabinieri: ecco il Calendario Storico 2021

(ANSA) - POTENZA, 14 NOV - Nei Comandi provinciali di Potenza e Matera, stamani, è stato presentato il Calendario Storico dell'Arma dei Carabinieri 2021. Le presentazioni, condizionate dalla misure per il contenimento della pandemia da coronavirus, sono state fatte dai comandanti provinciali, colonnello Nicola Albanese (Potenza) e tenente colonnello Nicola Roberto Lerario (Matera).

Per il Calendario Storico del 2021, l'Arma dei Carabinieri "si è affidata - è scritto in un comunicato - alla penna di Valerio Massimo Manfredi, cantore e custode della storia antica, e alle tavole realizzate da un esponente della Transavanguardia italiana, Francesco Clemente". (ANSA).